Marko Arnautovic zieht an Toni Polster vorbei

Auch Krankl muss „zittern“

Übrigens: Auch an einer anderen rot-weiß-roten Legende schickt sich Arnautovic an vorbei zu ziehen. Mit seinem Doppelpack gegen Republik Moldau, seinen Toren 31 und 32 für Österreich, rückte Arnautovic noch näher an Hans Krankl heran. Der rangiert derzeit (noch) mit 34 Toren auf Platz zwei - zwei „Netze“ hat er noch Vorsprung auf „Arnie“, dessen Tor-Schnitt bei jetzt 96 Spielen aber schlechter als jener Krankls ist. Der „Goleador“ brachte es bei 69 Spielen auf 0,49 Tore pro Spiel, Arnautovic derweil auf 0,33.