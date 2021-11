Lkw-Lenker baute mit über zwei Promille Unfall

In Schlangenlinien fahrend war am späten Freitagabend ein Lkw-Fahrer auf der A4 im Wiener Bezirk Simmering unterwegs. Am Altmannsdorfer Ast in Meidling angekommen, baute der Kraftfahrer einen Unfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Ein Alko-Test ergab mehr als zwei Promille.