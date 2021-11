Spurs verlieren ohne Pöltl Derby gegen Dallas

In Boston führte der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder die Celtics mit 38 Punkten zu einem 122:113-Sieg nach Verlängerung gegen die Milwaukee Bucks geführt. Der amtierende Champion musste am Freitagabend (Ortszeit) allerdings ohne seine angeschlagenen Stars Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton und Brook Lopez antreten. Bestes Team der NBA bleiben die Golden State Warriors um Stephen Curry. Der Guard erzielte beim 119:93 gegen die Chicago Bulls 40 Punkte, darunter neun Dreier, und führte die Warriors zum siebenten Sieg in Serie.