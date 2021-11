Reise in den Vorhof von Afghanistan

Institut gegen radikalen Islam

Usbekistan etwa versucht, dem mit einem Islaminstitut entgegenzuwirken, in dem alle Imame ausgebildet werden. Dieses Institut, das nach seinem baldigen Umzug in einen gerade im Bau befindlichen gigantischen Komplex in Taschkent das größte derartige Institut weltweit sein wird, nimmt für sich in Anspruch, den „wahren Islam“ zu lehren - eine tolerante Religion, in der Christen und Juden gleichermaßen geschätzt werden. Der Islam, betont einer der Verantwortlichen, sei eine Religion des Friedens und habe nichts mit Terrorismus zu tun: „Junge Leute, die zu Terroristen werden, missverstehen den Islam.“