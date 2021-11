Die allermeisten Christkindlmärkte bleiben zu

Take away ist erlaubt

Mit folgenden Regeln: Maskenpflicht am gesamten Gelände, das Konsumieren von Speisen und Getränken ist verboten – Take away erlaubt. Wer glaubt, nur kleinere Veranstalter würde die ab Montag in Kraft tretenden Verordnung zur Absage zwingen, irrt. Auch in Linz und Wels ist fix, dass die Adventmärkte nächstes Wochenende nicht, wie geplant, öffnen. „Wir wollen noch den genauen Verordnungstext abwarten, aber nach Gesprächen mit Markthandel und Gastro halten wir es wie auch unsere Welser Kollegen für unrealistisch, die Märkte ohne Konsumation durchzuführen. Wir halten uns offen, ab 7. Dezember, sofern dann Konsumation möglich ist, zu starten“, sagt die Linzer Märktereferentin Doris Lang-Mayerhofer.