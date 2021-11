Tourismus über Politik: „Eine Bankrotterklärung!“

Seit Freitag befindet sich auch Österreich auf der roten Liste. Ungeimpfte Deutsche müssen demnach zehn Tage in Quarantäne, nachdem sie aus Österreich zurückkehren. Freitesten ist nach fünf Tagen möglich. Zwar gilt dies nicht für Genesene und Geimpfte, diese müssen sich lediglich registrieren. Jedoch betrifft die Reisewarnung hauptsächlich Familien. Harald Lürzer, Hotelier im Obertauern, sieht in den aktuellen Maßnahmen eine Katastrophe. Welche deutsche Familie mache hier denn Urlaub, wenn ihre Kinder dann in Quarantäne müssen? „Man kann den Winter nur noch retten, wenn für Kinder aus dem Ausland dasselbe gilt wie für Einheimische zwischen 12 und 15 Jahren. Wenn ein Kind nicht kommen darf, weil ungeimpft, bleibt die ganze Familie zu Hause.“ Der Tourismus befürchtet großflächige Stornierungen. „Wir leben von deutschen Gästen und Familien. Sie machen in Ferienzeiten 80 Prozent der Nächtigungen aus“, erklärt Christian Hettegger vom Tauernhof in Großarl. Der gleichen Meinung ist auch Tourismuschef Siedler (Obertauern): „Wir wollen eine einheitliche Regelung für alle Kinder bis zum Ende der Schulpflicht – das EU-weit.“