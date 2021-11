Nach Milch kommt nun auch Joghurt ins Mehrwegglas

„Damit sind wir mit unseren Bauern in Österreich Ökopioniere“, schildert Molkereichef Josef Braunshofer aus Aschbach-Markt in Niederösterreich nicht ohne Stolz. Zumal das klimafreundliche Lebensmittel von der Kuh auch im zweiten Standort in Wörgl in Tirol gläsern „verpackt“ auf die Reise zum Konsumenten geschickt wird.