Das umweltfreundliche Comeback der Milchflasche

„Dem Comeback der Milch in der Mehrweg-Glasflasche steht nach 20 Jahren nichts mehr im Weg“, frohlockt Berglandmilch-Chef Sepp Braunshofer, dessen bäuerliche Molkereigenossenschaft künftig in jede im Handel erhältliche Mehrwegflasche Milch fließen lässt. Dazu wurden zwei Abfüllanlagen errichtet. Und zwar in Aschbach-Markt (NÖ) sowie in Wörgl in Tirol. Dadurch können Transportwege klimafreundlich minimiert werden.