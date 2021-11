Bergbahnen: „Wir warten, dass es kalt wird“

Dann ertönt bei der Talstation des Höss-Express-Lifts die Glocke, das Signal zur Abfahrt. Auf dem Wartungsgehänge hat sich davor Siegfried Klinser mit seinem Team in Position gebracht. Schutzhelme und Sicherheitsgeschirr sind nicht bei den Arbeiten an den Stützen nicht wegzudenken. Die sechs Drehkreuze, durch die in der Saison die Gäste müssen, stehen etwas abseits, sind abgedeckt. Noch bleibt auch etwas Zeit, bis sie gebraucht werden.