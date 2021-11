Süßer Babytalk mit Anna Veith ++ Kunstgenie mit 23

Vor wenigen Monaten wurde Ski-Star Anna Veith Mama. Wie es ihr damit geht und was sich in ihrem Leben verändert hat? Das erfahren Sie in der Sendung Adabei Prime, genauso wie, welches Künstler-Paar seine Liebe zum Erfolgsrezept der eigenen Karriere gemacht hat und wie Leon Löwentraut die Kunstszene mit gerade mal 23 Jahren aufgemischt hat.