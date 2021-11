„Shin Megami Tensei V“ startet auf der Switch

Entwickler Atlus und Nintendo haben am Freitag das epische Rollenspiel „Shin Megami Tensei V“ für die Nintendo Switch veröffentlicht. Im Spiel stellen sich die Spieler im modernen Tokyo bösen Dämonen, erlangen neue Kräfte und schließen sich mit Verbündeten zusammen. In ersten Tests kommt „Shin Megami Tensei V“ sehr gut an: Kritiker loben die ästhetische Anime-Welt, spektakuläre Kämpfe und notwendige Modernisierungen gegenüber früheren Teilen.