Grundverkehr neu: Tiroler Boden für Tiroler Bauern

Wem gehört Tirol? Sagen wir es einmal so: 1.264.037 Hektar hat unser Land, 1.176.094 ha davon ist die Gesamtfläche aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Tirol. Das sind 93%. Zum Tiroler Boden wird im kommenden Landtag nächste Woche das erneuerte Grundverkehrsgesetz (GVG) beschlossen. Für ausländische Investoren und Nicht-Bauern soll es dadurch schwieriger werden, landwirtschaftlich gewidmete Fläche zu kaufen: Sie müssen nun eine Ausbildung haben und eine 5-jährige Praxis als Bauern. Durch den Landeskulturfonds (der Finanzierungspartner der Tiroler Landwirtschaft) und den Bodenfonds hat das Land Tirol nun auch ein Wörtchen mitzureden, steht landwirtschaftlicher Boden zum Verkauf. Theoretisch könnte so das Land Grund kaufen und umwidmen lassen, sodass man z.B. günstige Häuser darauf bauen könnte – oder ihn verwildern lässt. Doch im Fokus des Interesses steht, den „Bauernstand“ zu erhalten. Die Gemeinden wiederum haben wenig bis nichts mitzureden, wer den Bauern-Boden kauft und wozu. Das ist auch die Hauptkritik der Liste Fritz, die hinter dem Gesetz ein „Mia sein Mia“-Gesetz der Bauern sieht. „Mit dem GVG neu wird günstiger Grund und Boden weiter verknappt und damit verteuert – so wird Wohnen nicht leistbarer! Das Interessenten-Modell ist ein Bauernschutzmodell zum Nachteil aller anderen Bürger!“, sagt LA Markus Sint.