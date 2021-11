„Wir haben andere Herausforderungen zu lösen“

Als Gerhard Krisch das Amt von Markus Kraetschmar als Sportvorstand übernommen hat, ging es in erster Linie um die wirtschaftliche Stabilisierung und sportliche Entwicklung. Nach Auffassungsunterschieden mit dem strategischen Partner Insignia sind die Favoritner eifrig auf der Suche nach Sponsoren. „Wir haben ganz andere Herausforderungen zu lösen“, betont Krisch, trotz finanzieller Ungewissheit, mehrmals im Sport-Talk mit Martin Grasl. Intern möchte man in Ruhe arbeiten und parallel dazu den sportlichen Erfolg einfahren. Am Verteilerkreis bäckt man derzeit auch kleinere Brötchen, denn auch ein Nicht-Erreichen des oberen Play-Offs fällt unter die Kategorie akzeptabel. Das gesamte Interview sehen Sie im Video.