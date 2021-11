Das Dschungelbuch am Klagenfurter Stadttheater

Am Tag nach der Musical-Premiere dirigiert Nicholas Milton das Kärntner Sinfonieorchester im Konzerthaus Klagenfurt: Beethovens Leonoren-Ouvertüre, Edward Elgar und Johannes Brahms stehen auf dem Programm; am Cello: Anastasia Kobekina (14. 11., 18 Uhr). Weiter geht auch die Gesprächsreihe „Vor dem Eisernen“: Montag moderiert Arnold Mettnitzer eine Diskussion um Anstand in Politik, Wirtschaft und Medien (20 Uhr im Stadttheater – Zählkarten an der Kasse; und auf Radio Kärnten).