In Oberösterreich drohen Verschärfungen in Schule

In Volksschulen ändert sich nichts

Springt die Corona-Schulampel auf rot, dann müssen Schüler ab der 9. Schulstufe - das heißt an Polytechnischen Schule, , AHS -Oberstufen, berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, Berufsschulen - sowie Lehr- und Verwaltungspersonal im gesamten Schulgebäude, auch während des Unterrichts, einen Mund-Nasenschutz tragen. Schüler und Lehr- und Verwaltungspersonal an Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und der AHS -Unterstufe haben nur außerhalb der Klassen und Gruppenräume einen MNS zu tragen.