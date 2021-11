AK-Vizechefin: „Ausraster“ wegen Corona-Maßnahmen

Noch-Präsident versteht Frust von Schober

Von Noch-AK-Präsident Johann Kalliauer kommt Rückhalt für seine Fraktionskollegin: „Wegen der Testpflicht geht es in allen Betrieben drunter und drüber, die Testkapazitäten sind völlig unzureichend.“ Dass sich ihr Frust an den Ausreisekontrollen entlud, erklärt Schober so: „Das hatte mit der angespannten Situation den ganzen Tag über im Betrieb zu tun. Als ich dann heimgefahren bin und die Gewehre der Kontrollore gesehen habe – das war einfach der Tupfen auf dem I.“