Jede 2. Pflegekraft überlegt, Branche zu wechseln

Die Corona-Infektionszahlen explodieren, die Spitäler füllen sich mit großer Geschwindigkeit - aber es fehlt an Pflegekräften und Betreuungspersonal: „Es sind nicht die Intensivbetten, die den Engpass darstellen, sondern die Pflegerinnen und Pfleger“, sagt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres im „Nachgefragt“-Interview mit Gerhard Koller. Die Lage in den Spitälern, aber auch in Altersheimen sei dramatisch: Rund 50 Prozent (!) aller in Pflegeberufen arbeitenden Menschen überlegen, den Job zu wechseln. Stress, Frustration und Burnout sorgen aber schon jetzt für große Abwanderung.