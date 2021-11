Spanien: Flucht aus Flugzeug auf Facebook geplant?

„Sobald ihr über Spanien fliegt, tut einer von euch so, als sei er krank“

In dem auf Arabisch abgefassten Text im Internet, von dem nur noch ein Foto, ein sogenannter Screenshot, existiert, heißt es unter anderem nach einer Übersetzung der Deutschen Presse-Agentur: „Ihr müsst Tickets von Casablanca nach Istanbul über Spanien buchen. (...) Sobald ihr über Spanien fliegt, tut einer von euch so, als sei er krank und fängt an zu schreien und seine Freunde müssen Chaos anrichten, indem sie um Hilfe bitten, dass der Passagier schnell gerettet wird, ehe er stirbt. Dieser Trick zwingt den Kapitän zu einer Notlandung.“ Dann solle die Flucht versucht werden, so der Text weiter.