Ferrari doch noch mit versöhnlichem Saison-Finish?

Als Letzter gebremst

„Ich denke nicht an den WM-Pokal, wir müssen bis zum Ende weiterkämpfen“, betonte der 2019 bisher letzte Brasilien-Sieger. „Wir müssen in jedem Rennen versuchen, die Details hinzubekommen.“ So wie er es in der erste Runde von Mexiko getan hat. Verstappen: „Ich wusste, dass der Start wirklich wichtig ist. Wir sind zu dritt zur ersten Kurve. Es ging darum, wer als Letzter bremst. Die Dinge können sehr schnell schief gehen oder richtig laufen. Es wird also sehr eng und spannend bis zum Schluss.“