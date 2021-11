So „schummelte“ sich Thomalla zum Zverev-Turnier

Alexander Zverev und Sophia Thomalla schweben auf Wolke sieben. Und was tut man nicht alles für die Liebe? Sophia gibt jedenfalls alles, um Alexanders sportliche Karriere zu unterstützen. Um am Halbfinale des Masters in Paris teilnehmen zu können, wies sich das Model als „Physio Zverev“ aus. Mit dem Argument, sie sei zuständig für sein körperliches Wohlbefinden, gelang Thomalla also in die Zverev-Box - und konnte Alexander zur Seite stehen.