Italien will ab Dezember Kinder ab 5 Jahren impfen

In Italien besteht eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal sowie für alle Mitarbeiter von Seniorenheimen. Seit dem 15. Oktober gilt eine 3G-Pflicht für alle italienischen Arbeitnehmer. Die Maßnahme ist umstritten. Protestaktionen gegen die 3G-Pflicht gab es Samstag in Triest, in Mailand und in mehreren anderen Städten.