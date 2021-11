Italien beobachtet 2G in Österreich mit Interesse

„Italien nicht in dieser Situation“

Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, berichtete, dass er vor Kurzem aus Österreich zurückgekommen sei. „Die österreichische Situation ist anders als die italienische: Dort ist die Impfkampagne zurück im Vergleich zu uns. Wegen der hohen Infektionszahlen musste Österreich zu extremen Mitteln greifen. Italien befindet sich noch nicht in dieser Situation“, so Nardella. In Italien gilt 3G am Arbeitsplatz seit 15. Oktober.