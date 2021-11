Der Zweikampf mit dem eigenen Rücken

Tonnen an Gepäck: Bekleidung, Helme, Schuhe, Stöcke, Ski. Pro Athlet haben bis zu 30 Paar Ski den Kontinent gewechselt. Das zweiwöchige Trainingslager der flotten Damen & Herren aus Österreichs Alpinlager ist eine logistische Monster-Aufgabe. Doch es stöhnt niemand. Im Gegenteil: Die Begeisterung ist rundum so groß wie vor der Bescherung zu Weihnachten. Weil mit der Reise des ÖSV-Teams ins Camp nach Copper Mountain in Colorado (USA) der Weltcup erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder Europa verlassen hat.