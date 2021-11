Auch bei Covid-Nachweis in Kläranlagen ist OÖ vorn

Menschen, die mit Corona infiziert sind, scheiden – auch ohne Symptome – Virusfragmente aus, die ins Kanalnetz gelangen. Hier setzt das Prinzip des Abwassermonitorings von Sars-Co2-Infektionen an: In mehr als 100 Kläranlagen in ganz Oberösterreich werden 24-Stunden-Mischproben gezogen, mittels denen in Labors virale RNA mengenmäßig nachgewiesen wird. In Modellen werden diese Werte auf Einwohnerzahlen hochgerechnet und mittels geografisch basierter Auswertung kann der Infektionsstatus in bestimmten Regionen berechnet werden.