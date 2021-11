Messerattacke in ICE: Polizeigroßeinsatz in Bayern

In Bayern hat es am Samstagvormittag in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg eine Messerattacke gegeben. Der betreffende Zug stehe derzeit in Seubersdorf in der Oberpfalz, sagte ein Sprecher der deutschen Bundespolizei. Nach Angaben der Bayerischen Rundfunks (BR24) wurden mehrere Menschen verletzt.