Volle Intensivstationen drohen ab Mitte November

„Die nächsten Wochen werden entscheidend sein.“ Kaum einen Satz hörte man seit Pandemiebeginn öfter. Einmal mehr trifft die These dieser Tage aber wieder zu. Denn – so rechnen die Experten der Landesgesundheitsagentur vor – bereits in zwei Monaten könnten die Intensivstationen in den NÖ-Kliniken voll belegt sein.