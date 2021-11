„Geprüfte Stadthunde“ sparen sich die Steuer

Im praktischen Teil zeigen die Hundehalter, dass sie in der Lage sind, Alltagssituationen gemeinsam mit ihren Hunden tiergerecht, gesetzeskonform und stressfrei zu bewältigen. Das Gehen an lockerer Leine (Leinenführigkeit) sowie das Absitzen oder Abliegen auf Kommando werden hier ebenso überprüft, wie das Anleinen des Hundes und das richtige Anlegen des Maulkorbs. Im Rahmen eines simulierten Stadtspazierganges werden Aufgaben zur Bewältigung von Alltagssituationen in der Großstadt absolviert.