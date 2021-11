„Moonfall“-Filmmusik: Hollywood zu Gast in Liesing

„Moonfall“ kommt im Februar 2022 in die Kinos. Ihr nehmt jetzt die Filmmusik auf. Gab es wegen Corona Komplikationen?

Wir liegen im Zeitplan. Es gab aber auch schon Projekte, wo es vier Wochen vor Release noch die letzten Sessions gab. Es wird durch die Digitalisierung aber immer kurzfristiger. Corona hat die Filmindustrie weniger stark getroffen. Denn gedreht und gearbeitet wurde, es hat sich nur vieles etwas in die Länge gezogen oder verzögert. Die Digitalisierung hat es gerade in der Musikproduktion schon lange gegeben, ist aber durch Corona sicher intensiver geworden. So gibt es eben auch die Möglichkeit hier in Wien zu arbeiten, und ich bin mir sicher, dass Wien auf einem guten Weg ist.