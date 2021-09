Roland Emmerich kündigt „Moonfall“ für Februar an

Roland Emmerich („Independence Day“) will seinen neuen Sci-Fi-Katastrophenfilm „Moonfall“ im Februar 2022 in die Kinos bringen. Er veröffentlichte am Donnerstag den ersten Teaser für den Film, der mit spektakulären Weltallszenen, Flutwellen und anderen Katastrophen auf einen Action-Blockbuster einstimmt, womit sich Emmerich (65) bekanntlich bestens auskennt.