Leser-Forum: Was tun bei häuslicher Gewalt?

Allein in Wien gab es in diesem Jahr bereits 3500 Wegweisungen: Jede fünfte Frau in der Bundeshauptstadt ist körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt, zehn Prozent der Gefährder sind weiblich. Auch für Kinder ist häusliche Gewalt oft Realität. Eine wichtige Maßnahme ist auf jeden Fall Zivilcourage. In unserer Community werden Übergriffe außerhalb und in den eigenen vier Wänden oft diskutiert. Wir wollen diesem sehr wichtigen Thema Raum geben und einige gute Ratschläge unserer Leser mit Ihnen teilen. Wie Sie persönlich mit häuslicher Gewalt umgehen und am besten helfen können, lesen Sie hier!