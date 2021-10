Wann zum dritten Stich? Rechner gibt Auskunft

Vereinfachtes Service und Erweiterung

Allerdings will man demnächst auch aktiv auf die Wiener Haushalte zugehen und per Brief wichtige Informationen rund um die Auffrischungsimpfung verschicken. Ebenso soll die Internet-Plattform impfservice.wien, über die das Buchungssystem für die Impfungen läuft, vereinfacht werden, und sie wurde mittlerweile auch um ein neues Service erweitert.