Websites: die neue Visitenkarte der Unternehmen

Mobil angepasste Websites werden immer wichtiger

Am 20. Dezember 1990 wurde der wohl wichtigste Meilenstein im Zeitalter der Digitalisierung gelegt: Die erste Website ging am Kernforschungszentrum CERN mit Sitz in Genf online. Damals noch ohne Farbvielfalt und technischen Raffinessen, heute nach dem aktuellsten Digitalstand in Sachen Website-Design.