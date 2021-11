Helene Fischer: TV-Auftritt mit süßem Babybauch

Anfang Oktober hatte die 37-jährige Sängerin auf ihrem Instagram-Account verraten, dass sie ein Kind unterm Herzen trägt. Ihr gehe es fantastisch und sie freue sich auf die Zeit, die vor ihr stehe. In ihrem Post schrieb sie über das „überwältigende und einzigartige Gefühl“, das sie habe. Bei der Aufzeichnung der TV-Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“, die der ORF am 20. November ab 20.15 Uhr in ORF1 ausstrahlt, sieht man ihr das große Glück auch an.