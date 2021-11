Unterschriftenaktion der Mieter gegen „Horror-WG“

Die Mieter eines Genossenschaftswohnhauses im 22. Wiener Bezirk leiden - wie berichtet - unter zwei jungen Burschen, die im selben Gebäude in einer Wohngemeinschaft des Jugendamtes untergebracht sind. Vandalismus und Drohungen stehen an der Tagesordnung, ebenso die Besuche der Polizei. Die Mieter sammeln nun Unterschriften, um sich bei der Genossenschaft Gehör zu verschaffen. Laut Wohnexperten steht diese in der Pflicht.