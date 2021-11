Das waren die letzten Worte von Halyna Hutchins

Baldwin legte seinen Colt wie in Zeitlupe auf eine der Kirchenbänke du fragte mehrmals: „Was ist gerade verdammt nochmal passiert?“ In derselben Sekunde stürmten andere Crewmitglieder heran, einer schrie „Rettungssanitäter“. Der Tonassistent beugte sich dann über Hutchins schaute ihr laut Bericht in die Augen und sagte: „Oh, das war nicht gut.“ Worauf die gebürtige Ukrainerin antwortete: „Nein, das war nicht gut. Das war gar nicht gut.“