Baldwin stellte sich erstmals Reporterfragen

Erstmals nach dem tödlichen Zwischenfall bei Dreharbeiten im US-Staat New Mexico hat sich Hollywood-Star Alec Baldwin öffentlich Reportern gestellt und Fragen beantwortet. „Sie war meine Freundin. An dem Tag, an dem ich in Santa Fe ankam, um mit den Dreharbeiten zu beginnen, habe ich sie mit Joel, dem Regisseur, zum Abendessen eingeladen“, sagte Baldwin über die Kamerafrau Halyna Hutchins, die er in der Vorwoche versehentlich erschossen hatte.