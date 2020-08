Giuffre: Bill Clinton war auf Epsteins Sex-Insel

Der Fall um den mittlerweile verstorbenen Kinderschänder Jeffrey Epstein dehnt sich immer weiter aus. Nun enthüllen erst kürzlich veröffentlichte Gerichtsdokumente, dass die Zeugin Virginia Giuffre ausgesagt habe, dass sie den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton mit „zwei jungen Mädchen aus New York“ auf Epsteins privater Sex-Insel in der Karibik gesehen haben will. Bereits 2015 hatte die - mittlerweile nicht mehr bestehende - Internet-News-Plattform „Gawker“ Flug-Logbücher von Epsteins Privatjet veröffentlicht, aus denen hervorging, dass Clinton mindestens elf Flüge mit der als „Lolita-Express“ bezeichneten Boeing 727 unternommen haben soll.