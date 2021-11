25-Jähriger in Straßenbahn von Unbekannten beraubt

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in einer Straßenbahn in Linz von einem Unbekannten beraubt worden. Der Mann war gegen 2.00 Uhr mit der Straßenbahn von der Haltestelle Hauptplatz bis Bürgerstraße Richtung Solarcity unterwegs. Dabei wurde er von einem Unbekannten aufgefordert, ihm ein paar Euros zu geben - ansonsten würde er ihn zusammenschlagen. Als der Mann verneinte, riss ihm der Täter die Geldtasche aus der Hand und stieg bei der Haltestelle Bürgerstraße aus.