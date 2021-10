Langer Gedenkmarsch für verstorbenen Generalvikar

Andacht in der Kirche

Gemeinsam des Generalvikars gedacht haben 60 Pilger am Samstag. „Im Gebet fühlten sich alle mit unserem Wegbegleiter eng verbunden“, so Reinhilde Woditsch von der St.-Martinus-Gemeinschaft Eisenstadt. Abschluss des Gedenkmarsches war eine Andacht in der Pfarrkirche St. Martin an der Raab.