Schwab und Straka fielen auf Bermudas zurück

Der Steirer steckte auf dem Port Royal Golf Course in Southampton auf der Bermudas-Hauptinsel eine 72-Runde (eins über Par) zusammen und liegt nun mit 209 Schlägen bei gesamt 4 unter Par. Am Samstagnachmittag (Ortszeit) war er damit auf den 43. Platz zurückgerutscht. Nachdem Schwab auf dem zweiten und fünften Loch Schlag-Gewinne erzielt hatte, kassierte er später drei Bogeys.