In 2 Wochen könnte Spitalkapazität ausgereizt sein

Tilman Königswieser ist Ärztlicher Direktor des Salzkammergut Klinikums und Mitglied des Landeskrisenstabes in Oberösterreich. Angesichts der seit Tagen stark ansteigenden Zahlen an Covid-Patienten in Krankenhäusern warnt er vor einem baldigen Erreichen der Auslastungsgrenze. Denn im Fall einer Triage müssten Ärzte entscheiden, wer bessere Überlebenschancen hat.