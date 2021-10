Der Linzer Christbaum kommt heuer aus Eggerding

Auch wenn in St. Pölten aufgrund der steigenden Corona-Zahlen der dortige Christkindlmarkt abgesagt wurde, denkt man in Linz aktuell nicht daran, die Vorbereitungen für die städtischen Adventmärkte im Volksgarten und am Hauptplatz zu stoppen. Von einer möglichen Absage wolle man nichts wissen, Laut aktuellem Stand könnte wohl nur der Bund als Spielverderber dafür sorgen.