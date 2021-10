Spitalspersonal erhöht Druck auf MFG-Politikerin

Betriebsinterne Unterschriftenlisten

Dort hatten Spitalsmitarbeiter in der vergangenen Woche, wie an allen Landes- und Ordensspitälern, per Flashmob auf die Überbelastung durch Covid-19-Patienten aufmerksam gemacht und zur Impfung aufgerufen. Das hatte MFG-Kommunalpolitikerin Saleh-Agha zum Posting „Schämt Euch! Alles Verbrecher!“ veranlasst. Und dagegen könnten jetzt auch die KUK-Mitarbeiter klagen. Wer sich rechtlichen Schritten anschließen möchte, kann das auf einer betriebsinternen Unterschriftenliste tun.