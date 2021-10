„Schlepper spionieren die Bahnhöfe ganz genau aus“

„Krone“: Wieso steigen die Schlepper auf Schienenverkehr um?

Gerald Tatzgern: Die Banden passen sich den Maßnahmen an, die wir an den Grenzen bzw. in den Ballungszentren setzen. Um ihr eigenes Risiko zu minimieren, wollen viele die Schleusungen nicht mehr selbst durchführen. Und so ist es in den letzten Wochen zu mehr als 100 Aufgriffen in Zügen oder am Wiener Hauptbahnhof gekommen. Großteils handelte es sich dabei um größere Gruppen an Migranten.