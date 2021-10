Ehemaliger Teamchef an Prostatakrebs erkrankt

Der ehemalige österreichische Eishockey-Teamspieler und Teamchef Emanuel „Manny“ Viveiros ist an Prostatakrebs erkrankt. Der 55-jährige Austro-Kanadier gab die Diagnose am Donnerstag in einem Interview auf der Homepage seines Clubs in Kanada bekannt. Viveiros ist aktuell in der zweitklassigen American Hockey League (AHL) Cheftrainer der Henderson Silver Knights, des in Nevada beheimateten Farmteams des NHL-Clubs Vegas Golden Knights.