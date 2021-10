Polit-Hickhack um die Not der Kindergärten

Als Reaktion auf die zahlreichen Proteste des Bildungspersonals in den letzten Wochen machte die ÖVP die Missstände in den Kindergärten im Wiener Gemeinderat zum Thema. In drei Anträgen sprach sich die Volkspartei in der Aktuellen Stunde für bessere Rahmenbedingungen aus: „Wir brauchen dringend einen Stufenplan zur Reduzierung der Gruppengrößen. Bis zu 25 Kinder für nur eine Pädagogin sind nicht zumutbar“, argumentiere Bildungssprecher Harald Zierfuß, „vor allem angesichts der Tatsache, dass bereits 61,6 Prozent der Wiener Kindergartenkinder eine nicht-deutsche Umgangssprache haben.“