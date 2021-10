„Wer soll auf eure Kinder aufpassen?“

Am Montag reagierte die Stadtregierung und kündigte Unterstützung an. So werden die Assistenz-Stunden in den Kindergartengruppen von derzeit 20 Stunden auf 40 Stunden ab September 2022 verdoppelt. Und die Zahl der Sprachförderkräfte an den Wiener Kindergärten bis 2024 auf 500 erhöht.