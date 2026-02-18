Vorteilswelt
Mit Buddy-System

Wiener Fitnessstudio will gegen Einsamkeit helfen

Wien
18.02.2026 11:00
Gemeinsam trainiert es sich leichter: Von Einsamkeit Betroffene werden im Studio von sogenannten ...
Gemeinsam trainiert es sich leichter: Von Einsamkeit Betroffene werden im Studio von sogenannten „Buddies“ unterstützt, um Routinen und ein soziales Umfeld zu schaffen(Bild: ANDOR BUJDOSO)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Sowohl junge als auch ältere Menschen fühlen sich zunehmend allein. Ein Fitnessstudio will Betroffenen daher einen Trainingspartner an die Hand geben und sozialen Halt schaffen.

0 Kommentare

Gerade in Städten fühlen sich Menschen häufiger einsam, wie eine erst kürzlich von der Statistik Austria präsentierte Studie zeigte. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt dies sogar als globale Gesundheitsherausforderung.

Das neue Pilotprojekt der Plattform gegen Einsamkeit der Social City Wien will Betroffene unterstützen.

Gemeinsam mit dem Fitnessstudio DASGYM. im 2. Bezirk wollen sie einen niederschwelligen Zugang zu Bewegung und zu neuen Kontakten ermöglichen.“

„Den ersten Schritt macht man oft nicht alleine“
Interessierte Jugendliche sowie Erwachsene werden mit ehrenamtlichen Trainingspartnern, alias „Buddys“, vernetzt.

Sie helfen beim Einstieg in das Training und schaffen Routinen sowie ein sicheres Umfeld. „Mentale Gesundheit beginnt oft mit dem ersten Schritt, den man nicht allein macht“, sagt dazu Studio-Geschäftsführer Andreas Pürzel.

Ein Fitnessstudio gebe Halt und schaffe Identitäten, so der Experte. Nun startet die erste zwölfmonatige Pilotphase. wobei Fortschritte regelmäßig erhoben und die Angebote laufend angepasst werden.

Ziel sei es, Selbstwirksamkeit und mentale Stabilität der Betroffenen zu stärken. Die Zielgruppe will man über Schulen, Vereine und soziale Organisationen erreichen.

Betroffene können sich unter https://www.dasgym.com/dasgymbuddies/ anmelden.

Wien
18.02.2026 11:00
Wien
