In Oberösterreich steigen die Infektionen rasant

Veranstalter reagieren schon

Das Covid-Prognosekonsortium sieht OÖ bei den Infektionszahlen auch in der nächsten Woche an der Spitze aller Bundesländer. Bis zum 4. November muss auf jeden Fall mit bis zu 1531 neuen Fällen pro Tag gerechnet werden. Zum Vergleich: In der 1,9-Millionen-Stadt Wien werden mindestens 549, im schlimmsten Fall 875 neue Fälle prophezeit. Mittlerweile reagieren auch Veranstalter: So sagt etwa das Einkaufszentrum Plus City seine Halloween-Party am 31. Oktober ab.