Villacher Biker ließ Reifen durchdrehen & stürzte

Ein 56-jähriger Villacher bog am Mittwoch um 6.30 Uhr mit seinem Motorrad in Köttwein bei Treffen von einer Gemeindestraße kommend nach links in die Millstätter Bundesstraße ein. Während des Einbiegevorganges beschleunigte er sein Motorrad, weshalb das Hinterrad durchdrehte und er in weiterer Folge samt Bike zu Boden stürzte.